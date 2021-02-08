شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات البرنامج التدريبي البيئي عن تشغيل المدافن الصحية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم البرنامج التدريبى للتعريف بأسس تصميم وإدارة وتشغيل المدافن الصحية ومتابعتها والذي عقد على مدار يومين خلال الفترة من 7 إلى 8 فبراير الجاري بقاعة عروس النيل بأسوان، والذي نظمته وزارة البيئة بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة بمحافظة أسوان وبحضور الدكتور ممدوح السيد أحمد، مدير عام جهاز شؤون البيئة باسوان.

وأشار مدير عام جهاز شؤون البيئة بأسوان إلى دور وزارة البيئة في رفع كفاءة الباحثين والعمل على تنمية قدراتهم وتحسين منظومة العمل والاهتمام بادارة تنظيم المخلفات.

وتناول التدريب الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والتخطيط الاستراتيجى لإدارة المخلفات، وأنواع المخلفات وطرق التخلص منها، وشارك في الفاعلية باحثين من الادارة البيئية وقسم تقييم الأثر البيئي وإدارة التفتيش البيئى وإدارة الإعلام والتدريب والتوعية البيئية بجهاز شؤون البيئة في أسوان حيث تم في ختام التدريب تسليم الشهادات للمتدربين.

وتأتي الفاعلية في إطار اهتمام وزارة البيئة برفع كفاءة العاملين وثقل مهاراتهم الفنية في شتى المجالات البيئية من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد فاروق رئيس جهاز تنظيم المخلفات والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شؤون الفروع بوزارة البيئة.