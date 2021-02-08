شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يصرف إعانه عاجله لـ6 أسر لتصدع منازلهم وينقلهم لمدرسة القرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، صرف إعانة عاجلة ل 6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول، قدرها 18 ألف جنيه، لوجود تصدعات بالمنزل المقيمين به المكون من 3 طوابق، مما أدى إلى ميل العقار، كما تم نقل الأسر لمدرسة القرية وتوفير 30 سرير لهم،و60 بطانية،وتوفير كل مستلزمات المعيشة،على أن يتم تدبير محل إقامتهم بعد 5 أيام.

ووجه محافظ كفر الشيخ كافة أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية وعلى رأسهم اللواء ياسر الحفناوي سكرتير مساعد المحافظة ، وجمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول يرافقهم اللواء محمد عون مساعد مدير الأمن كفر الشيخ قائد فرقة الحامول والدفاع المدني، وأحمد عفيفي، مدير إدارة المتابعة، والإسعاف وقوات تأمين إلى موقع المبنى.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات تأمين العقار والمباني المجاورة وإخلاءها من السكان تحسبا لإنهيار العقار وبمساعدة أهالي وشباب القرية، حيث تم إخلاء المبنى من محتوياته، وتجري أعمال إزالة المبنى.

محافظ كفرالشيخ ينقل 6 أسر لمدرسه بالحامول لتصدع منزلهم

محافظ كفرالشيخ ينقل 6 أسر لمدرسه بالحامول لتصدع منزلهم

محافظ كفرالشيخ ينقل 6 أسر لمدرسه بالحامول لتصدع منزلهم

محافظ كفرالشيخ ينقل 6 أسر لمدرسه بالحامول لتصدع منزلهم

محافظ كفرالشيخ ينقل 6 أسر لمدرسه بالحامول لتصدع منزلهم

محافظ كفرالشيخ ينقل 6 أسر لمدرسه بالحامول لتصدع منزلهم