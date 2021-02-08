شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تكشف خطط تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية مساء اليوم، اجتماعًا مع قيادات ومديري فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لمناقشة خطة تشغيل المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، بضرورة توحيد نظم تشغيل كافة فروع الهيئة ومستشفياتها وحداتها لإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها بالمحافظات ما ينعكس على جودة الخدمة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو مستقبل صحة مصر، حيث يضمن العلاج لكل المصريين، كما يضمن لهم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بدفع علاج غيرالقادرين، ويغطي الخدمات الطبية والعلاجية للأسر.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: يتيح نظام التأمين الصحي الشامل للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمات الصحية، ومؤكدًا التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بضمان أعلى مستويات الجودة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المقرر تطبيقها بمحافظة الأقصر تقدم خدمات وفق معايير الجودة، مضيفًا أن المنتفعين سيشعرون بالفارق الكبير فيما كان يقدم وما يحدث حاليًا حيث يتوفر بنية تحتية صحية قوية ترتكز على الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة لتقديم خدمة مميزة دون تمييز بين المنتفعين كما سيتوفر كافة الخدمات والعلاجات التي كان يضطر المنتفع لتحمل عناء السفر للانتقال للقاهرة أو للمحافظات الأخرى للحصول على الخدمة.

واستعرض الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع، برنامج إعداد العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يشمل التعريف بالتغيير الجذري في المنظومة الصحية الجديدة من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى شكل النظام الصحي الجديد والذي يرتكز على توحيد الجهات المقدمة للخدمة الصحية.

وشرح المدير التنفيذي الخطوات الأساسية لتطبيق المنظومة الجديدة بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين من أبناء محافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع، تم عمل مُحاكاة لخطة عمل الموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وآلية نقل الأطر التنظيمية داخل العمل بالمقر الرئيسي للهيئة إلى فرعها بالأقصر، بالإضافة إلى شرح أهمية تأهيل الكفاءات اللازمة لإنجاز العمل وبما يسهم وبقوة في التطوير المؤسسي وتحقيق أهداف العمل من خلال الاستثمار في العنصر البشري، وذلك بهدف نقل خبرات العاملين بالفرع الرئيسي للهيئة إلى العاملين الجُدد بفرع الأقصر، حيث تحل المُحاكاة محل التجارب الحقيقية.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى الانتهاء من تسكين قيادات ومديري إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والتي شملت 17 وظيفة وهم، (مدير الفرع، نائب مدير الفرع، ومديري إدارات «الرعاية الثانوية والثالثية، الرعاية الأولية، الجودة، مكافحة العدوى، الموارد البشرية، رضاء المنتفعين، الأمن، التخطيط والمشروعات، الشؤون الإدارية، المراجعة الداخلية، المكتب الفني، الإمداد والتموين، التسويق، نظم المعلومات، الشؤون الهندسية»).