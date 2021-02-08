شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عميدين جديدين لكليتي الطب البيطري والفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارات جمهورية بتعيين 11 قيادة جامعية بينهم عمداء جدد بعدد من الجامعات الحكومية، من بينهم عميدين جديدين لكليتي الفنون الجميل والطب البيطري في جامعة الإسكندرية.

وشملت القرارات الجمهورية، تعيين الدكتورة دينا محمد عباس مندور، عميدًا لكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتور سامي عبدالسلام سالم خليل عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية.

كما شملت القرارات تعيين كل من الدكتور حسن عبداللطيف أبوالعلا نائبا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام كامل عبداللطيف تمراز نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر محمد الحسيني عبدالسلام عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور رمضان أحمد عبدالنبي عامر عميدًا لكلية الآداب جامعة بني سويف، والدكتور أبوالحسن عبدالموجود إبراهيم أبوزيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف، والدكتور عادل محمد محمود على عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط، والدكتور مجدي عبدالجواد علوان عثمان عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط، والدكتور أسامة محمد عبدالمنعم عطية إمام عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.