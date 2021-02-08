شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الإثنين، بمقر وزارة الداخلية، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

فى بداية اللقاء، تقدم وزير الشباب ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد بالتهنئة لوزير الداخلية ولكل رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وأعرب صبحى عن خالص شكره وتقديره للدور الذى اضطلعت به وزارة الداخلية فى تأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، مما ساهم فى نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها، مؤكداً نجاح الإجراءات الأمنية التى اعتمدتها وزارة الداخلية فى التعامل مع جميع التحديات التى فرضها تنظيم البطولة فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد وبمشاركة (32) دولة، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى الداخلية والشباب والرياضية على مدار فعاليات البطولة حتى انتهائها معرباً عن تطلعه لمزيد من تطوير سبل التعاون القائم مع وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية.

كما أعرب الدكتورحسن مصطفى عن خالص شكره وتقديره للجهود الأمنية والتنسيق الدائم بين كافة أجهزة وزارة الداخلية واللجنة المنظمة طوال فترة انعقاد البطولة.

من جانبه أعرب محمود توفيق- وزير الداخلية- عن تقديره للجهود الوطنية الصادقة التى بذلتها وزارة الشباب والرياضة فى سبيل ترسيخ الوجه الحضارى للبلاد.. مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مزيد من التعاون وتعزيز أطر العمل فيما يتعلق بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية.. معرباً عن خالص تمنياته بمزيد من الرقى والتقدم للرياضة المصرية.