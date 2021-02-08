شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش كوم أبو راضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، لمتابعة أعمال مشروع تحسين وتطوير عربات الدرجة الثانية العادية بعدد ٩٢٥ عربة (إعادة تحسين عدد ٤٥٠ عربة، تأهيل عدد ٢١٢ عربة، تحسين عدد ٢٦٣ عربة)، والمتضمنة إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب، واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الإنارة، وتجديد الأرضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد، وذلك في ضوء توجيهات السيد الفريق وزير النقل بمتابعة التنفيذ ميدانيا بورش كوم أبو راضي والمنيا وأبو زعبل، حيث تشمل الخطة تطوير وتحسين عدد ١٠٢٣ عربة بهم، إضافة لعدد ٢٠٠ عربة يتم تأهيلها بمصنع سيماف، ليصل إجمالي العربات المقرر تطويرها ١٢٢٣ عربة بنهاية عام ٢٠٢١.

وأثناء الجولة، وجه رئيس الهيئة ببذل مزيد من الجهد في سبيل إخراج العربات بالشكل المأمول لإحداث نقلة في مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، منوهًا باهتمام القيادة السياسية للبلاد ومتابعتها الحثيثة لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها السكة الحديد، مؤكدًا من جديد على العاملين بضرورة اتباع كافة إجراءات الأمن الصناعي الخاصة بارتداء الزي المناسب للأعمال وخوذ الرأس، مع التوجيه بتوفير كافة الأدوات والمهمات اللازمة لإتمام الأعمال على أكمل وجه، مع التأكيد من جديد على المراجعة الدائمة لعمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروجها الا بعد عملية المراجعة الكاملة لضمان الوصول لأعلى درجات الجودة.

يذكر أنه سبق وأن اعتمد رئيس الهيئة التصميمات وألوان الدهان الجديدة للعربات، والتي سيعمم تنفيذها بالمشروع.

واختتم رئيس الهيئة زيارته بعقد اجتماع مع المهندسين وملاحظي الأقسام بالورشة، مُحفزًا إياهم على بذل المزيد من الجهد مُعتبرًا تنفيذ تكليفات رئاسة الجمهورية انطلاقة بمظهر جديد ومختلف يليق بنظره واهتمام الدولة بالشعب المصري، مُنهيًا جولته بإصدار تعليماته بصرف حوافز اضافية للمميزين من العاملين تشجيعًا لهم لبذل المزيد من الجهد.

جدير بالذكر، تتضمن خطة الهيئة لتحسين وتجديد العربات من الدرجة الثانية والثالثة العادية عدد ١٢٢٣ عربة مقرر دهانها وتصميمها بالشكل الجديد ومقسمة إلى (إعادة تأهيل لعدد ٢١٢ عربة درجة ثانية، إعادة تحسين لعدد ٤٥٠ عربة درجة ثانية، وعمرة عمومية لعدد ٢٦٣ عربة درجة ثانية بورش كوم أبو راضي)، بالإضافة إلى (تأهيل لعدد ٢٠٠ عربة درجة ثالثة بمصنع سيماف، تحسين لعدد ٩٨ عربة درجة ثالثة بورش المنيا).