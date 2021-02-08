شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» بمطروح ينتقد «البردورات البلاستيكية».. «إهدار للمال العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد أشرف فؤاد أمين تنظيم حزب المحافظين، بمحافظة مرسى مطروح، وضع البردورات البلاستيكية المضيئة لأرصفة الشوارع الرئيسية والكورنيش بديلة عن الأسمنتية، رغم أن البلاستيكية لا تتحمل احتكاك السيارات وأثبتت التجربة عدم تحملها لعوامل التعرية ومنها مياه الأمطار.

وأشار «فؤاد» إلى تلف وتكسير وإنطفاء البردورات البلاستيكية خلال أقل من أربع سنوات بشوارع مرسى مطروح، الأمر الذي أدى إلى تشوه شوارع المدينة بجانب إهدار المال العام، مطالبا بمحاسبة المسؤولين ممن أصروا على وضع البنادير البلاستيكية.

وطالب «فؤاد» باستشارة أهل الخبرة والعلم عند تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدا على ثقة حزب المحافظين في إدارة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والجهات التنفيذية بالمحافظة للإرتقاء بالمحافظة، وحرصه على الاستماع إلى الرأي الآخر وإصلاح ما أفسده الآخرون.