شكرا لقرائتكم خبر عن احجز قطعة أرض سكنية بـ5 مدن جديدة.. تعرف على الأماكن والسعر والشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، بوزارة الإسكان والمرافق، عن 380 قطعة أرض سكنية للبيع داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وفق شروط معينة تم وضعها لراغبي التقدم للحجز.

أماكن ومساحات الأراضي المعروضة

أكدت وزارة الإسكان أن قطعة الأرض السكنية المعروضة في 5 مدن جديدة، هي بدر والفيوم الجديدة وأسوان الجديدة والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة بمساحات تتراوح بين 430 و720 مترا مربعا.

شروط التقدم لحجز قطعة أرض سكنية

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية، شخصا طبيعيا وليس اعتباريا.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ التقدم بالحجز.

- ولا يحق لأفراد الأسرة سواء الزوج، أو الزوجة، والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة.

- يشترط ألا يكون المتقدم سبق له الحصول علي وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته.

- البناء عليها خلال مدة زمنية لا تتخطى 5 سنوات من موعد الاستلام.

طريق الحجز بالرابط

أكدت الوزارة في بيان أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز علي الموقع بداية من أمس الأحد 7 فبراير من الشهر الحالي.

طريقة الدفع بالتقسيط

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، لقطع أراضٍ بمساحاتها المختلفة، ويتم سداد ثمن قطعة الأرض، بنظام تقسيط يمتد إلى 3 سنوات.

أتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد في القطعة الواحدة، عكس ما يتم في الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة.