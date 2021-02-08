شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي المهدي نقيبًا لمحامي شمال القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالقليوبية، فوز مجدي المهدي، بمقعد نقيب محامين نقابة شمال القليوبية، وفي العضوية مصطفى السعداوي ببندر بنها وعماد شندي عن مركز بنها وعمرو الحوي مقعد الشباب، فيما تجري عمليات فرز الأصوات بنقابة جنوب القليوبية.

وشهدت انتخابات نقابتى المحامين بشمال وجنوب القليوبية إقبالا متوسطا من الأعضاء على التصويت، والتي انطلقت اليوم على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية، حيث جرى فتح باب الاقتراع ضمن جولات المرحلة الثانية لانتخابات المحامين علي مستوى الجمهورية.

وجرت الانتخابات وسط الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بجانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وهي عدم التصوير داخل اللجان وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز، والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة.