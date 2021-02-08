شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين العمانية تكرم مدير مكتب ”الخليج 365” بمسقط الزميل محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جمعية الصحفيين العمانية الزميل محمد سعد مراسل ومدير مكتب جريدة ”الخليج 365” فى مسقط بمناسبة مرور أكثر من 25 عاما على عمله الصحفى داخل السلطنة.



جانب من حفل التكريم

وقام الدكتور محمد بن مبارك العريمى، رئيس الجمعية بتقديم درع الجمعية وهدية تذكارية متمنيا له التوفيق فى مهام عمله بعد سنوات من العطاء والجهد الإعلامى وخدمة الواقع الاقتصادى والثقافى الإنساني العمانى، حيث تميز حضوره الإعلامى بالقرب من أصحاب القرار والمؤثرين فى السلطنة وعمد على إيجاد حراك إعلامى ملموس.

وأشاد الاعلامى محمد سعد بجهود الجمعية وسعيها لخلق قنوات من التواصل بين الإعلاميين العمانيين والعرب.



الزميل محمد سعد خلال حفل تكريمه

وأضاف سعد عقب استلام الهدية التذكارية: "أن سعيد جدا بهذا التكريم من قبل جمعية الصحفيين العمانيين الذي تمثل في حضور كوكبة من الإعلاميين في السلطنة وعلى رأسهم الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس الجمعية، وهذا ليس بغريب على السلطنة أن تكرم الجهود المبذولة في خدمتها التي تجسد العطاء خلال سنوات العمل على أرضها، مع تمنياتي القلبية للعاملين في الجمعية والأخوة الإعلامية في السلطنة بدوام التوفيق والنجاح، وسنكون أكثر تواصلا معهم من خلال نوافذنا الإعلامية المقبلة في جمهورية مصر العربية إن شاء الله".

الجدير بالذكر أن جمعية الصحفيين العمانية عملت على إيجاد شراكة حقيقية مع جميع منتسبيها من الأسرة الإعلامية في السلطنة من خلال العديد من الأعمال مع تبادل للأفكار والأخذ بها في صور تخدم الواقع المحلي في عمان.