شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع مصر خالية فى ليلة الأهلى وبايرن ميونخ بكأس العام للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الهدوء سادت أغلب الشوارع الرئيسية والميادين بالقاهرة والجيزة وأغلب محافظات الجمهورية، وذلك تزامنا مع مبارة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني المقامة حالياً باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيطرت على الشارع المصرى حالة من الهدوء والترقب فى انتظار ما ستسفر عنه المباراة .

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني المقامة حالياً باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية بتقدم البايرن بهدف.

وبدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

ويجلس علي مقاعد النادي الأهلي كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

فيما يلعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا ، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.







































