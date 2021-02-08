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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بالجامعات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الاثنين عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة فى الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

1_ الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا نائبا لرئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

2_ الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

3 - الدكتور هشام كامل عبد اللطيف تمراز نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

4 - الدكتور عمر محمد الحسينى عبد السلام عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس. 

5 - الدكتور دينا محمد عباس مندور عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

6 - الدكتور سامى عبد السلام سالم خليل عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية.

7 - الدكتور رمضان أحمد عبد النبى عامر عميدًا لكلية الآداب جامعة بنى سويف.

8 - الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بنى سويف.

9 - الدكتور عادل محمد محمود على عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط.

10 - الدكتور مجدى عبد الجواد علوان عثمان عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.

11 - الدكتور أسامة محمد عبد المنعم عطية إمام عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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