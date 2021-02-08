شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الاثنين عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة فى الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: وجاءت التعيينات على النحو التالي: 1_ الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا نائبا لرئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث. 2_ الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب. 3 - الدكتور هشام كامل عبد اللطيف تمراز نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 4 - الدكتور عمر محمد الحسينى عبد السلام عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس. 5 - الدكتور دينا محمد عباس مندور عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية. 6 - الدكتور سامى عبد السلام سالم خليل عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية. 7 - الدكتور رمضان أحمد عبد النبى عامر عميدًا لكلية الآداب جامعة بنى سويف. 8 - الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بنى سويف. 9 - الدكتور عادل محمد محمود على عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط. 10 - الدكتور مجدى عبد الجواد علوان عثمان عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط. 11 - الدكتور أسامة محمد عبد المنعم عطية إمام عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.