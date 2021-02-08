شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الاثنين عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة فى الجامعات الحكومية.وجاءت التعيينات على النحو التالي:
1_ الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا نائبا لرئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث.
2_ الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.
3 - الدكتور هشام كامل عبد اللطيف تمراز نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
4 - الدكتور عمر محمد الحسينى عبد السلام عميدًا لكلية الهندسة جامعة عين شمس.
5 - الدكتور دينا محمد عباس مندور عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
6 - الدكتور سامى عبد السلام سالم خليل عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية.
7 - الدكتور رمضان أحمد عبد النبى عامر عميدًا لكلية الآداب جامعة بنى سويف.
8 - الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بنى سويف.
9 - الدكتور عادل محمد محمود على عميدًا لكلية الزراعة جامعة أسيوط.
10 - الدكتور مجدى عبد الجواد علوان عثمان عميدًا لكلية الآداب جامعة أسيوط.
11 - الدكتور أسامة محمد عبد المنعم عطية إمام عميدًا لكلية الزراعة جامعة الزقازيق.