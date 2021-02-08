بـ87 مليون جنيه.. جمارك السويس تفرج عن 462 سيارة في يناير الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة محمد غريب محمود خلال شهر يناير الماضي، عن 305 سيارات ركوب، ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا، للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 84 سیارة نظم خاصة (إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات) بقیمة إجمالية 68 مليون و360 ألف و208 جنيهات.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 24 مليون و786 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 16 مليون و340 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 40 مليون و680 ألف جنيه.

وخلال شهر يناير الماضي أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، عن 73 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 18 مليون و893 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 5 ملايين و668 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 3 ملايين و438 ألف جنيه، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 184 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 9 ملايين و291 ألف جنيه.