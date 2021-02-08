ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة محظورة لتقوية شبكات الهواتف في النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة لكاميرات المراقبة "له معلومات جنائية" - بمنطقة النزهة لقيامه بالترويج لبيع أجهزة تقوية إشارة شبكات الهواتف المحمولة والغير مصرح ببيعها أو تداولها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012