شكرا لقرائتكم خبر عن «العرابي» يشيد بإستضافة القاهرة الحوار الفلسطيني: الموقف المصري ثابت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بجلسات الحوار الفلسطيني التي استضافتها القاهرة اليوم.

وقال «العرابي» خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: إن «مصر لم تغير موقفها من القضية الفلسطينية، وتبذل جهودا بشأنها دائما مع دول شقيقة مثل الأردن».

وتابع وزير الخارجية الأسبق «هناك دول عديدة بالمنطقة من بينها إيران وتركيا تحاول استغلال القضية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن استضافة القاهرة لجلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية خطوة تبطل محاولات هذه الدول.