شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يناقش خطة تسويق المنتجات الحرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الاثنين، اجتماعََا مع رؤساء جمعيات تنمية المجتمع المحلي والأسر المنتجة العاملة في مجال الصناعات الحرفية والبيئية وعدد من الفنانين التشكيليين بالمحافظة، وذلك لمناقشة خطة تنشيط الجمعيات وإيجاد فرص تسويقية لهذه الصناعات.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من المحافظة لإستلام منتجات الجمعيات وتكويدها وتسعيرها لعرضها بمعارض أسبوعية يتم تنظيمها بالمؤسسات والهيئات والنوادي الرياضية على مستوى الجمهورية، على أن يتم تسويق هذه المنتجات من خلال علامة تجارية خاصة بالمحافظة تحمل شعار «صنع في محافظة الوادي الجديد».

كما أشار الزملوط إلى ضرورة أن تقوم هذه المعارض بالترويج لمقومات المحافظة السياحية والبيئية والطبيعية والتنموية.