شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الصغار للقيادة في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن برنامجا جديداً يتيح لطلاب المدارس والجامعات المصرية الإلتحاق ببرامج الأكاديمية من عمر 15 عاماً إلى 21 عاماً تحت اسم البرنامج الرئاسي لتأهيل الصغار للقيادة، ومن المنتظر اطلاقه خلال شهر سبتمبر القادم، مضيفة كما تعمل الاكاديمية حالياً على مشروع تدريب كافة العاملين بالإدارات والموظفين التابعين لوزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر «الفيدوكونفرانس»، «صناعة الكفاءات وتأهيل الشباب للمستقبل»، بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وفي بداية اللقاء استعرضت رشا راغب، تاريخ نشأة الأكاديمية والبرامج التي تقدمها، مشيرة إلى أن الأكاديمية أنشئت في 28 أغسطس 2017 طبقاً لقرار رئيس الجمهورية لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن الهدف من الأكاديمية تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وأضافت، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أحد أهم البرامج الرئيسية لإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقدم عدد من البرامج منها البرامج الرئاسية وبعض البرامج التعاقدية والتكلفيات لتدريب موظفي الدولة والجهات الحكومية وبرامج بنظام المسابقة بشروط محددة.

وأشارت إلى أن البرامج الرئاسية تشمل 5 برامج وهي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومدته عاما ويقبل من سن 20 إلى 30 عاماً من ذوي الكفاءات الواعدة في مصر، حيث بلغ عدد 3 دفعات وتم تدريب نحو 1525 شاب من إجمالي مستهدف 1500 شاب متدرب، بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ومدته عاما من سن 30 إلى 40 عاما، وتقدم للدفعة الثانية 11 الف متدرب، بينما وصل في الدفعة الثالثة 8 آلاف متقدم.

وأضافت، وتشمل البرامج أيضا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة مدة الدراسة 5 اسابيع ويقبل من سن 18 إلى 30 عاماً وتم تخريج 279 من إجمالي مستهدف 1000 متدرب في 3 دورات بجانب البرنامج الرئاسي لتأهيل الباحثين للقيادة ومدة الدراسة فيه 92 يوم تدريبي ولا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً بجانب البرنامج الرئاسي لتأهيل الصغار للقيادة ومدة دراسته 5 أسابيع من سن 15 إلى 21 عاما والذي من المقرر أن يتم اطلاقه خلال سبتمبر القادم.

وتابعت، وتقدم الأكاديمية برامج دولية، منها برنامج تأهيل القيادات التنفيذية الأفريقية والذي يستهدف القيادات التنفيذية العليا من مختلف دول القارة وتم تخريج نحو 107 متدرب، من أجمالي مستهدف 250 متدرب في 4 دورات بإجمالي 40 يوم تدريبي.

وأشارت، إلى أن من بين الجهات التي حصلت على برامج الأكاديمية من العاملين بالدولة من هيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، ووزارة العدل وقطاع الأعمال منها مصر للطيران ومترو الانفاق، بالاضافة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة مثل الدعاة والمتحدثين الرسمين، ونواب المحافظين، وممثلي المكاتب الخارجية.

وأوضحت أن الاكاديمية قدمت 117 برنامجاً لنحو 9362 متدرب في 4311 يوم فيما يبلغ عدد المتدربين المستهدف 18303 متدرب، مشيرة أن جميع البرامج تستهدف ايضا تنمية المهارات الشخصية والتواصل مع الأخرين والتعامل الصحيح وفقا للقوانين والدساتير على حسب كل وظيفة ومعرفة المحاذير القانونية بالاضافة إلى إلمامه بالشئون القانونية بما يهدف إلى التعامل مع المواطنين ومشروعات الدولة بإرتياحية وبدون أيادي مرتعشة، كما تركز برامج التدريب على تطبيق التكنولوجيات المختلفة.

ولفتت أن الاكاديمية بجانب البرامج التي تقدمها أطلقت عدد من المبادرات القومية لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية مما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، ومن أهمها المسؤول الحكومي المحترف من شاغلي الشباك الأمامي من موظفي الدولة الذين لهم تعامل يومي مع المواطنين، حيث تم تدريب نحو 6450 موظف من 13 محافظة منها القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ والإسماعلية ومحافظات الصعيد.

وتابعت، من بين المبادرات، «ديوان كفء» وتستهدف العاملين بدواويين عام المحافظات وبلغ إجمالي المتدربين 106 في 5 محافظات بكفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية والوادي الجديد وأسوان.

وأشارت إلى أن الأكاديمية الوطنية للتديب تقدم أيضا خدمات الاستشارات حيث تعد جهة معتمدة في تقديم الاستشارات في مجالات الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية، ونظم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات للافراد والجهات المختلفة طبقا للمادة الثانية من القرار الجمهورية.

وأوضحت أن منذ توليها العمل بالإكاديمية في مايو 2018، أولت الأكاديمية اهتماماً بالعوامل المؤثرة الأخرى في العلمية التعليمية بجانب البرامج، ومنها البيئة المحطية من تصميمات للمباني وإعادة تصميم الواجهات واستبدال الحوائط الخرسانية وإلغاء زوايا 90 درجة في المباني التي تقدم خدمات التدريب، لافتة إلى أن الاكاديمية أول صرح تعليمي في افريقيا والشرق الاوسط صديق للبيئة ومصمم هندسياً وفقاً للأكواد العالمية للمباني التعليمية الخلاقة والمبدعة.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان الجمعية تساند الدور الوطني الذي تقوم به الاكاديمية الوطنية للتدريب تأكيداً على أن القطاع الخاص الشريك الاساسي للدولة في البناء والتنمية.

وأضاف «فوزي»، نتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالشباب بإطلاقه 2016 عاماً للشباب وما لمسناه كقطاع خاص من ثمار حقيقية لهذا التوجه والذي تعد الاكاديمية الوطنية للتدريب أحد ركائزه المهمة لتحويل طاقات الشباب إلى سواعد تبني وعقول تبتكر، تعتمد على التأهيل العلمي والعملي بعدما تقلد الشباب مناصب قيادية في الدولة.

وأشار أن الإكاديمية الوطنية للتدريب بمثابة مصنعا للكفاءات، وخط الإنتاج المتطور الذي يثقل مهارات وخبرات الشباب أهم ثروات مصر لتغير الواقع وبناء المستقبل.

وقال: «فخورين بتجربة الأكاديمية ومتفائلين بالنتائج المبشرة التي من أهمها وجود 6 من خريجي الإكاديمية في مجلس النواب و6 اعضاء في مجلس الشيوخ، ومن قبلها 8 نواب محافظين وغيرهم من التنفيذيين والمديرين المشاركين في صنع مستقبل مصر.

من جانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان القطاع الخاص المصري واللبناني يتابع الدور المهم الذي تقوم به الاكاديمية الوطنية للتدريب والتي تزامن ظهورها وتعاظم دورها مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية والدولة المصرية بالشباب، ثروة مصر الحقيقية والذين قدموا نماذج عربية مشتركة في كل المجالات، في الطب والهندسة والعلوم وفى الفنون والاقتصاد .

وأضاف «حدرج» أن القطاع الصناعي في أشد الحاجة إلى التوسع في انشاء مراكز التدريب المتطورة وخاصة في مجالات إدارة الإنتاج والتخطيط والإدارة بإعتباره عصب التنمية والمشغل الاكبر للعمالة والتى تحتاج دائما إلى التدريب والتطوير والى رفع الكفاءات البشرية التي تعتبر الاساس في أي تقدم في شتى مجالات الحياة.

وأشار إلى أن «مصر ينقصها الإدارات الفنية خاصة في المصانع التي تعاني من قلة إنتاجية العامل البشري ولذلك في احتياج إلى إدارات فنية قوية لرفع الانتاجية ومستوي الجودة خاصة وان الرئيس عبدالفتاح السيسي إعطاء للتطوير والإبداع الأولوية والرعايا الكاملة، فلقد آن الأوان لنضع يدينا معاً لمساندة الرئيس لهذا التوجه».