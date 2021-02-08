شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي اصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم عدد 4 حالات شفاء وحالتى اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء الى أن اجمالى عدد حالات الاصابة بلغ 295 حالة وعدد حالات الوفيات بلغ 98 حالة .. بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1620 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار البيان الي حجز 3 حالات للعلاج بالمستشفيات و 56 حالة تحت العزل المنزلى .