شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة «المحافظين» بالبحيرة تطالب بتغطية الترع بدلا من تبطينها..التكلفة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أحمد قميحة أمين حزب المحافظين بمركز «كوم حمادة» محافظة البحيرة، بتغطية الترع أمام الكتل السكنية من القرى والعزب التي يتم فيها حاليا مشروع تبطين الترع .

وأشاد «قميحة» بالمشروع القومي لتبطين الترع، لما يضمه من فوائد كثيرة تعود بالنفع على الدولة والفلاح والقرى والعزب التي يتخللها هذة الترع .

وأشار إلى أن المشروع الأن قائم على تبطين الترع المجاورة للطرق والأراضي الزراعية، ولكن يجب أن تكون أمام الكتل السكنية تغطية وليست تبطين، خاصة وأن التكلفة تقريبا واحدة ولا تتطلب ميزانية أخرى ولن تكلف الدولة أموال إضافية .

وناشد «قميحة» المسؤولين بضرورة النظر في هذا الأمر بشكل سريع وعاجل لأن المشروع ينفذ الآن، ومن السهل التعديل من مساره.