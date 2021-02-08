شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يستقبل ممثلي الوكالة السويسرية للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان، ممثلى الوكالة السويسرية للتنمية وذلك لمناقشة برنامج (إدارة مياه الشرب فى صعيد مصر) الممول من الوكالة السويسرية للتنمية، والذى تنفذه شركة EPD السويسرية بالتعاون مع الاستشاريون المتحدون بمصر، من خلال الشراكة مع الهيئات والمديريات الحكومية بأسوان ممثلة فى (مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى) .

ويهدف البرنامج إلى تنمية المجتمع ونشر الفكر التوعوى نحو المجتمع بشكل عام والمياه بشكل خاص، من خلال العمل مع المدارس حيث يقوم البرنامج بتنفيذ أنشطة بيئية (الأندية البيئية المنفذة داخل ستة مدارس بإدارة أسوان التعليمية) وهى :عبدالقادر إمبابى الإعدادية بنين - شوقى عابد الإعدادية بنين - شوقى عابد الإعدادية بنات - خور عواضة الإبتدائية - نوبى حسن سعيد الإبتدائية - عبدالله محمود شحات الإبتدائية).

وتشمل أنشطة الأندية البيئية بالمدارس (معسكرات بيئية تشمل أعمال النظافة والدهان والتشجير ندوات توعية بيئية وصحية - زيارات ميدانية لمحطات معالجة المياه - حملات بيئية وصحية لمعالجة قضايا بيئية وصحية - مسابقات بتم طرحها من خلال المشروع) وكذلك تنفيذ مبادرة (السباك الصغير) التى تهدف إلى تدريب طلاب المدارس على مهارات السباكة البسيطة، وكذلك إقامة أنشطة صيفية يمارس فيها الطلاب أنشطة بيئية داخل المدارس.

ومن جانبه رحب وكيل الوزارة بالبرنامج، وأكد على استعداد المديرية تقديم أى دعم للمدارس المستهدفة أو تذليل أى عقبات قد تواجه فريق العمل، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.