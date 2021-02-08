شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لعدم حاجة البلاد إليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 31 (تابع)، قرار وزير السياحة والآثار رقم 22 لسنة 2021 صادر بتاريخ 7/2/2021، بأن يمد العمل بالقرار الوزاري رقم 439 لسنة 2020 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.