شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لـ صبحي كابر بعد شائعة وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صبحي كابر، صاحب محل المشويات الشهير على التقاط صور تذكارية من داخل المطعم منذ قليل للرد على شائعات مقتله بطلق ناري داخل مزرعة بأكتوبر، التي انطلقت منذ الصباح .

وفي اتصال هاتفي مع الخليج 365 أكد كابر أنه سيتقدم ببلاغ رسمي لتتبع مصدر إطلاق الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدًا أنه منذ الصباح انهالت عليه الاتصالات الهاتفية من الأسرة والأصدقاء للاطمئنان عليه ولم يعلم السبب، ليكتشف بعد ذلك أن هناك شائعات متداولة بمقتله بطلق ناري بأكتوبر .

من جهة أخرى تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث للتوصل إلى الخفراء مرتكبي واقعة إطلاق النار على صاحب شركة استثمار عقاري بمنزله بدائرة قسم ثانٍ أكتوبر، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لقتل المجني عليه بـ 13 رصاصة، وأنه جارٍ ملاحقة الجناة وضبطهم في أسرع وقت.







