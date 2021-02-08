شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: تعديلات على لقاحات كورونا لمواجهة السلالة المتحورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة، إن هناك دواء جديد لعلاج أعراض كورونا مؤثر جدا في الحالات الشديدة، موضحا أن العقار أقرته هيئة الأغذية والدواء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن هناك احتمالية كبيرة تتعلق بألا يؤثر لقاح أسترازينيكا فى سلالة جنوب إفريقيا ولا زالت الدراسات تُجرى، مشيرا إلى أن القائمين على لقاح فايزر يجرون تعديلات جديدة لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتى ظهرت بجنوب إفريقيا.

وأشار إلى أنه لا يتوقع مناعة مجتمعية "مناعة القطيع" قبل الشتاء المقبل إلا إذا وصل اللقاح إلى تطعيم أكثر 70 % من الناس، وهذا ليس سهلا.