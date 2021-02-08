شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسين الاسكندرية» تعلن قبول 21 مشروعا لمنحة أكاديمية البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، عن قبول 21 مشروعا من 6 كليات ومعاهد هندسية في نطاق محافظة الإسكندرية، للحصول على منحة دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية بمحافظة الإسكندرية، للعام الأكاديمى 2020-2021 .

كما أعلنت لجنة الخطة الاستراتيجية وتنمية الموارد، أن إجمالي الدعم يصل إلى 450 ألف جنيه، وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر .

جدير بالذكر أنه قد تم اختيار المشروعات وفقا لمعايير علمية دقيقه وبناءا على اجتماعات لجنة التحكيم والتي تكونت من الدكتور إيهاب إبراهيم عبده رئيس قسم الفيزياء الحيويه الطبيه معهد البحوث الطبية- جامعة الإسكندرية، الدكتور عمرو أحمد المصري أستاذ ورئيس قسم الحاسب- كلية الهندسة- جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد عبدالرحمن عضو بمدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، الدكتور أيمن السيد حسن كبير معلمى كلية الدفاع الجوى، المهندس أيمن السيد مدير مركز القبة السماوية مكتبة الإسكندرية، المهندسة أمينة حسن عضو مجلس ادارة نادي المهندسين سابا باشا، الدكتور سامي درويش رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية- استاذ مساعد كلية الهندسة- جامعة فاروس.