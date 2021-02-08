شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى برج على البحر المتوسط.. «الإسكان» تكشف تفاصيل عقد أبراج العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم توقيع العقد الرئيسي بتصميم وإنشاء 5 أبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف عباس، خلال مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الاتفاق تم على إنشاء أعلى برج على البحر المتوسط بطول 250 مترا و4 أبراج بطول 200 متر.

وأوضح أنه تم التوقيع مع واحدة من أكبر شركات العقارات وهي شركة صينية وتم الاتفاق على التسديد بالجنيه المصري وليس بالعملة الصعبة.