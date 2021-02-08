شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ الإسكندرية يكرّم اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاثنين، المشاركين في تنظيم بطولة مونديال كأس العالم ال 27 لكرة اليد رجال 2021، مشيداً بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم.

وشمل التكريم كلا من الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد عبدالرازق مدير استاد الإسكندرية، وسامح صلاح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب.

ووجّه المحافظ الشكر إلى جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف للجميع. وأكد الشريف على أن الإسكندرية دائما رائدة في استضافة وتنظيم البطولات العربية والعالمية.