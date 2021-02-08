شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحصين الحيوانات ضد «الحمى القلاعية والوادي المتصدع» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أنه في ضوء تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلقت فاعليات برنامج الحملة القومية الاولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، في بيان، الثلاثاء، أن أعمال برامج التحصين بمقابل مادي للحيوانات الكبيرة يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثي + حمى قلاعية احادى بقيمة 17 جنيها، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادي + حمى وادي متصدع 19.50 جنيهًا.

وأضاف ان تحصين الحيوانات الصغيرة ( اغنام- ماعز) يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية أحادي بقيمة 11 جنيهًا، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى + حمى وادي متصدع بتكلفة 12.25 جنيها.

واوضح بشار، ان اعمال الحملة القومية الاولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تتم بكافة الوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة على النحو التالى: البغدادى والقرنة خلال الفترة من 6 وحتى 11 فبراير الجارى، العديسات والاقالتة خلال الفترة من 13 وحتى 18 فبراير الجاري، والطود والضبعية خلال الفترة من 20 وحتى 25 فبراير الجاري.

وأوضح أن الزينية والمريس خلال الفترة من 27 فبراير الجارى وحتى 4 مارس المقبل، والمدامود والبعيرات خلال الفترة من 6 وحتى 11 مارس المقبل، اما العشى والمنشاة خلال الفترة من 13وحتى 18 مارس المقبل، وتنتهى الحملة في مناطق الاقصر والكرنك خلال الفترة من 20 وحتى 25 مارس المقبل.

من جانبه حث المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر المواطنين من مربى الحيوانات على الإلتزام بجداول التطعيم والتحصين لضمان الوقاية من الأمراض الموسمية التي تصيب الحيوانات وقد تنتقل للانسان وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.