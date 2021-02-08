شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «غرفة الفنادق» يتقدم باستقالته.. و«الشاعر»: محل دراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم ماجد فوزي، رئيس غرفة الفنادق اليوم الأثنين باستقالته إلى مجلس ادارة غرفة الفنادق، ورجحت مصادر أن الاسباب تعود إلى اسباب صحية .

وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق لـ«المصري اليوم» إن الغرفة تلقت اليوم نص استقالة ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة الغرفة، موضحا أن غدا الثلاثاء سيتم دعوة الاعضاء لدراسة الموقف بالنسبة للاستقالة، موضحًا أنه في حالة قبول الاستقالة هناك مسارات قانونية يجب أن يتم دراستها من قبل مجلس الإدارة والجهة الإدارية لبحث الموقف القانوني.

و أضاف «الشاعر» أن مجلس إدارة الغرفة الحالي هو مجلس متجانس واستطاع أن يعبر بالغرفة العديد من الملفات الصعبة بقيادة «فوزي» من بينها أزمة انتشار جائحة كورونا، وكذلك ملف الحماية المدنية.

وتابع أن الاستقالة حتي الآن هي محل دراسة من جانب أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم التواصل بالتأكيد مع «فوزي» بعد انعقاد مجلس الإدارة لمناقشة الموقف وكافة السيناريوهات المحتملة والتي تترتب على أثر الاستقالة .

ومن الجدير بالذكر، انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أجريت في أكتوبر 2018، وأسفرت النتائج عن فوز تامر نبيل وأنطوان غزال على مقعدين فنادق، كما فاز محمد أيوب على مقعد الفنادق العائمة، وبلغ عدد أصوات الناخبين الصحيحة بلغ ٣١٧ صوتًا من إجمالي ٣٢٢ وبلغت عدد الأصوات الباطلة ٥ أصوات.

كما فاز كل من هشام الشاعر وجيفارا الجافي ويوسف ناثان بالتزكية على مقاعد الأربعة والخمس نجوم، وتكرر الأمر مع المرشح ماجد فوزي الذي فاز بالتزكية على مقعد القرى السياحية بعد تنازل منافسة سامح حوديق وكذلك المرشح علاء عقل الذي فاز بمقعد الشركات المالكة وإدارة الفنادق بعد تنازل منافسه نادر جرجس.