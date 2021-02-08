شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة على أماكن تمركز «فرّيزة القمامة» شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة الرصد البيئي بحي شرق الاسكندرية، حملة مكبرة، اليوم، على أماكن فريزة القمامة بشارع أبوقير وشارع عبدالسلام عارف، ومصادرة المخلفات.

شارك في الحملة إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة وشركة نهضة مصر. وقال محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 27 مخالفة و(15) من الجوينات و(10) جوال بلاستيك و(2) صندوق خاص بالفريزة بالإضافة إلى تروسيكل، كما أعدمت الحملة المخلفات الخاصة بالفريزة في شارع الفتح.

وأوضح هيلع أن الحملة تأتي استمرارًا لحملات حي شرق لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي والحد من تواجد الفريزة التي تتسبب في بعثرة القمامة بالشوارع وتشويه الشكل الجمالي والحضاري، مؤكدًا استمرار الحملات لتشمل جميع أنحاء الحي.