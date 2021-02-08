شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 15 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في قرى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الأورمان عن بدأ توزيع 15 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة في (39) قرية بمحافظة الاقصر، وذلك بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الجمعية على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، الاثنين، أن خطة التوزيع تشمل قرى الحميدات شرق والدير والقريا وعلى بدر والشغب والمزناب والمساوية زالنمسا وطفنيس واصفون والنواصر والحليلة والمطاعنه والشيخ أحود والغريرة قرية توماس3 وحاجر بكومير وكيمان المطاعنة مركز أسنا، وقرى الديمقراط وجزيرة ارمنت والرزيقات وارمنت الوبورات والرزيقات قبلى وأرمنت الحيط والحوزة مركز ارمنت، وقرى الفتاتيح والندافين والعديسات ونجع الطويل ومنشية النوبة ونجع خميس مركز الطود، وقرى الضبعية والاقالتة والحدادين والمريس والبعيرات وقبلى قمولا وغربي قمولا مركز القرنة.

وأشار شعبان إلى أن التوزيع سيجري وفقًا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.