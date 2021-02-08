شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق لجان المتابعة الميدانية للإدارات والمدارس بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت لجان المتابعة الميدانية للمرور على دواوين الإدارات التعليمية والمدارس بأسوان لتحقيق الانضباط الإدارى والفنى والتي بدأت بإدارة إدفو التعليمية.

وأكد الدكتورخالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن هذه اللجان كانت نقطة الانطلاقها من إدارة إدفو التعليمية حيث تم تكليف غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية برئاسة لجنة مكونة من سبعة من مديرى إدارات نوعية بالمديرية، لتفقد ديوان ومدارس إدارة إدفو وبدات بتفقد 4 مدارس.

بدأت الجولة بمدرسة إدفو الثانوية الصناعية بنات، حيث قام مدير الخدمات التربوية بمتابعة استعدادات المدرسة لمسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، وشهد فعاليات الدورة التدريبية (التقييم الذاتى وخطط التحسين) والتى تستهدف عدد من معلمى المدرسة بهدف مناقشتهم فى بعض المسائل المتعلقة بالتأصيل المفاهيمى لعمل الجودة.

بعدها توجه غريب محمود ومرافقيه إلى مدرسة إدفو الثانوية الصناعية بنين، حيث تفقد مشروع رأس المال بالمدرسة والذى يستهدف تصنيع (٤٠٠٠) تختة وتأكد من حسن سير العمل حيث أن عمليات التقطيع والتفصيل تعدت ٨٥% من حجم العمل.

وشهد بذات المدرسة تدريبين الأول عن (تنمية مهارات معلمى المدارس الدامجة) ويستهدف معلمى المدارس الإبتدائية الدامجة والثاني عن (الحساب الموحد واوفيس ٣٦٥ ومنصة إدمودو) ويستهدف معلمى المدرسة.