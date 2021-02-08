شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات بمساحة 200 متر على أملاك الدولة بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بالتنسيق مع العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وتحت إشراف يوسف أحمد جلال، نائب رئيس المركز، بإزالة مبان وأعمدة خرسانية على مساحة 200 متر تعدٍ على أملاك الدولة.

وبحسب بيان، الاثنين، تمت الأعمال بحضور كل من صلاح الدين على إسماعيل مدير المتابعة ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلى وبالتنسيق مع رئيس نقطة شرطة الزينية النقيب يحيى جامع والقوة المرافقة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.