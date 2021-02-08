شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بنات «مهندسي الإسكندرية» يحصد المركز الثاني في بطولة الكونغ فو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد فريق نقابة المهندسين بالإسكندرية للكونغو فو المركز الثاني ترتيب عام في بطولة الجمهورية للأندية بنات تحت 14 سنة.

وحصلت اللاعبة حلا طارق إبراهيم على الميدالية الذهبية عن المركز الأول وزن 60 كيلو، واللاعبة ريم فوزي وهبة على الميدالية الذهبية عن المركز الأول وزن 44 كيلو، ويأتي الفريق تحت إشراف الكابتن إبراهيم لطفى كمدير الجهاز الفني والمدرب العام والكابتن مروان على.

وفى سياق متصل أعلن فريق نقابة المهندسين بالإسكندرية، انضمام اللاعبتين ريم فوزي وهبة وحلا طارق إبراهيم بالانضمام لمنتخب مصر للموسم 2020/2021.