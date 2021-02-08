شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أيام الأوكازيون.. «تموين الإسكندرية»: 6 مخالفات و100 محل حصل على تصاريح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن حصيلة اليوم الثاني من فعاليات الأوكازيون الشتوى، الذي بدأ أمس والذى تشارك فيه المحال التجارية التي تستخرج تصاريح المشاركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، يواصل نشاطه لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف أن جملة المحال التي تقدم أصحابها بالفعل لاستخراج تصاريح رسمية وتمت الموافقة عليها بلغ 100 محل.

وأوضح أن ادارة التجارة الداخلية شنت حملات على الأسواق، أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر لمحلات لم تقم باستخراج تصاريح الاشتراك في الاوكازيون، حيث أن القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن يلزم المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن تحديد ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

وأكد «سعدالله»، على حرصه على تطبيق القرار الوزاري حيث يتم إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

وأشار إلى تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، بشن حملات مكثفة من إدارة التجارة الداخلية على المتاجر لمنع التلاعب في أسعار السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة لضمان أن تكون تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطنين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيعًا للمنتجات المصرية.