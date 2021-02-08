شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 279 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات خلال أسبوع بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم رجال التموين وإدارة الرقابة التموينية بالأقصر، والإدارات التموينية بمراكز المحافظة، بالإشتراك مع الطب البيطري، حملات تموينية مكثفه صباحية ومسائية خلال الفترة من 1/2/2021 حتي 7/2/2021، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين، والمهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد (279) محضرا ومخالفة تموينية وبيانها كالتالي:- (محضر تجميع نصف طن دقيق بلدي مدعم بأحدي المخابز البلدية، و4 مخالفات سلع منتيه الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (100 باكو بسكوت شاى،50 ساندويتش ما تو, 60 بسكوت كيك,54 كيس طحينه,25 كيلو فول سوداني,15 علبه جيلي كوكس,50 كيلو جرام لحوم وكبده)، و4 مخالفات سلع مجهولة المصدر 3000 كوب ورقى 4 أونز و5000 قطعة شال يموه عادى، و2000 علبة بلاستيكية و1000 علبة كشرى بلاستيكية و3000 طبق حرارى 5 جوال جبس زراعي و2 جوال سلفين جوال رده وجوال علف حيوان، وجركن زيت طعام 20 لتر وجوال حمص و2جوال فاصوليا و50 كيس دخان مضغة و5 شكارة اسمنت ابيض )، و2 مخالفة عدم وجود فواتير (عدد ٢٠٠ كيس قلبظ مقرمشات , عدد 5 كرتونة فندام مرمر بكل كرتونة 20 كيس داخل كل كيس 20 قطعة, 150 كيس مقرمشات أطفال, ٥ كرتونه مقرمشات كل كرتونه)، و2 ضبط عدد 4 شكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز داخل احد المخابز السياحية.

كما تم ضبط 4 مخالفات بكمية عدد 10 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، و5 مخالفات تجميع عدد 120 لتر بنزين 80، و55 محضر عدم وجود شهاده صحية، و15 مخالفة إدارة منشأه بدون ترخيص، و10 مخالفات انتاج خبز ناقص الوزن، و5 مخالفات عدم وجود ميزان صالح للاستخدام بالمخابز البلدية، و20 مخالفه عدم نظافة و13 مخالفه عدم وجود قائمة و33 مخالفه انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و75 مخالفه عدم اعلان عن اسعار، و14 مخالفة غلق تاجر تموين ومشروع جمعيتي ومستودع دقيق في مواعيد العمل الرسمية بدون عذر قانوني، و5 غلق مستودع بوتاجاز في مواعيد العمل الرسمية بدون عذر قانوني، و5 عدم وجود سجلات بالمخابز البلدية، و7 عدم التزام بالمواعيد الرسمية بالمخابز البلدية.

تم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .