شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات «الأوقاف» يحاضرن فى «كلية القرآن» السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن نشاط القافلة الدعوية لوزارة الأوقاف، فى ولاية شمال كردفان السودانية، تم تنظيم الملتقى الدعوى للأئمة والدعاة السودانيين بكلية القرآن الكريم بمدينة الأبيض.

وخلال الملتقى أكدت الدكتورة أسماء الشنقيطى، رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة، أن المفهوم الصحيح للدعوة يعنى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والداعية يستمد منهجه من كتاب الله وسنة الرسول الكريم بفهم صحيح، لافتة إلى تنوّع الأساليب الدعوية فى ذلك الشأن، وفى مقدمتها الأساليب التى تحرّك العاطفة والشعور والوجدان، والأساليب التى تدعو إلى التفكّر والتدبّر والاعتبار، والأساليب التى تعتمد على التجارب الإنسانية.

وأوضحت الواعظة عبير أنور، بالأوقاف المصرية، فى محاضرتها أن القرآن الكريم دستور يحمى حقوق النساء ويعلى من شأنهن فى المجتمع، مؤكدة على عناية المرأة بالقرآن وتمسكها بتعاليمه منذ عصر الصحابيات حتى العصر الحالى، ولفتت إلى أن للمرأة دورًا كبيرًا فى إحياء النهضة العلمية، والتاريخ الإسلامى زاخر بالعديد من النماذج المشرفة فى ذلك السياق، بدءًا من أمهات المؤمنين مرورًا بغيرهن على مر التاريخ.

فى سياق متصل، أكد الشيخ عبدالعاطى عباس، أمين عام الأوقاف الاتحادية، خلال ورشة عمل مشتركة بين أئمة الأوقاف المصرية والسودانية بمقر أمانة حكومة جنوب دارفور، أن العلم يحتاج إلى همة وعزيمة، والدعوة تحتاج إلى اليسر.

وأكد الشيخ إسحاق بحر، مدير الشؤون الدينية بجنوب دارفور، أن الإصلاح هو الهدف الأساسى للشؤون الدعوية، وأشار إلى أن من أهداف القافلة الاستفادة من خبرات وزارة الأوقاف المصرية فى تدريب وتأهيل ورفع قدرات الدعاة وتقديم الدعوة بوسطية وفكر مستنير.

وقدم الدكتور أشرف فهمى عرضًا لسلسلة «رؤية»، مؤكدًا أن هدفها نشر الفكر المستنير، والفهم الصحيح للسنة النبوية الشريفة، وأن الأساليب الدعوية ترتكز على ثلاثة أمور، هى: الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتى هى أحسن، مبينًا أن الحكمة تقتضى مراعاة ظروف وأحوال الناس ومقتضيات الزمان والمكان، مختتمًا كلمته بدعوة الأئمة إلى عدم التوقف عن القراءة والاطلاع ومواكبة الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يعود بالنفع على المدعوين.

وأكد الشيخ نورالدين قناوى، مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية، أن الخطاب الدعوى يتسم بعدة خصائص، منها الوسطية، فلا تطرف ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط، وأضاف أنه خطاب يتسم باليسر والتسهيل، ومواكبة العصر، ما يحقق عالمية الرسالة الإسلامية ومناسبتها لكل زمان ومكان، وشدد على ضرورة إعمال العقل فى فهم نصوص القرآن والسنة بما يحقق المقاصد والغايات الشرعية ومصالح البلاد والعباد.