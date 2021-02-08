شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: قرار عودة المدارس والجامعات فى الترم الثانى فى يد الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، مسألة عودة الدراسة من عدمه فى الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى، قائلا: "قرار عودة الدراسة في يد الحكومة ويتوقف على عوامل ومحددات كثيرة تراعي مصلحة البلد وتوفير الأمان للطلاب في الوقت ذاته".

وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن قرار عودة الدراسة بالمدارس والجامعات خلال الفصل الدراسي الثانى يعتمد على مؤشرات كثيرة والهدف الأول للدولة حياة المواطنين.