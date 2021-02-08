شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الأسرة والطفولة بالتضامن يكشف شروط اختيار الأم المثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تكريم 34 أم مثالية هذا العام، حيث أنه تم تكريم 32 أم مثالية العام الماضى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن هناك شروط عامة لاختيار الأم المثالية، وهى أن تكون لديها معيار جيد للعطاء وتعلى من قيم الإنسانية وترسخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على ترابط الأسرة، مشيرا إلى أن ذلك يظهر في البحث الاجتماعى خلال البحث عن الأم المثالية.

وأشار إلى أن من فئات الأم المثالية التي سيتم تكريمها هي الأم المتواجدة داخل أحد دور الرعاية الاجتماعية، موضحا أن شروط التقدم لهذه الفئة فى أن يكون سن الأم لا يقل عن 45 عاما وتكون حاصلة على مؤهل عالى.