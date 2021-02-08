شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: مصاب كورونا يكتسب أجساما مناعية تمنع ظهور الإصابة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه عندما يصاب الإنسان بفيروس كورونا، يكون جسمه أجساما مضادة أو مناعية تظل لمدة 6 أشهر، وقد يصاب المصاب بالفيروس مرة أخرى، ولكن لا يتمكن منه المرض بسبب الأجسام المضادة التى اكتسبها الجسم- أى لا تظهر عليه الأعراض الخاصة بالإصابة.

وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه عندما تختفى الأجسام المضادة من جسم المصاب بفيروس كورونا، يمكن أن يصاب المريض فى أى وقت بعد الإصابة مرة أخرى بالفيروس المستجد، لذلك وجب الاحتياط بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن فترة حضانة الإصابة بفيروس كورونا تمتد من 3 أيام إلى 14 يوم، أى أنه يمكن أن يصاب فى يوم 1 بالشهر وتظهر عليه الأعراض يوم 14، متابعا "يجب أن يعزل المصاب بفيروس كورونا لمدة 10 أيام بعد اختفاء الأعراض لكي يكون غير معدي، وذلك لمن لا يجروا المسحة الطبية للتأكد من التعافى تماما".