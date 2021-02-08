شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب يستعرض مبادرة توفير الأدوية للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب عمرو يونس أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، تفاصيل مبادرة توفير الأدوية للعمال غير المنتظمين، موضحا أن المبادرة من اللجان المتخصصة تهدف لتخفيف العبء في ظل عدم انتظام العمالة غير المنتظمة، وبدون عمل في ظل أمة كورونا، ومن تأثرت أعمالهم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ويتم الصرف بموجب البطاقة الشخصية يكون مكتوب فيها عامل أو بدون عمل أو صاحب مهنة حرفية أو عامل زراعى، وروشتة حديثة معتمدة من طبيب أو مستشفى، أما بالنسبة للأسر يتم إرفاق الشهادة العائلية للزوجة وشهادات الميلاد للأولاد.

وأشار إلى أنه تم التفاوض في نسبة تخفيض وهامش ربح بسيط 3 % للأدوية المستوردة، والأدوية المحلية بنسبة تخفيض 15 % بمجرد تقديم البطاقة الشخصية والروشتة، بدون حد أقصى لمبلغ الروشتة وبدون حد أقصى لعدد مرات صرف الأدوية.

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم، ووقع النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، وأمين سر التنسيقية، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوفرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.

كما أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن كامل تقديرها واحترامها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث، مؤكدة دعم اللجنة فى الحملة التى أطلقتها تحت عنوان "احميها من الختان" بمناسبة اليوم الدولى لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.