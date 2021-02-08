شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لواعظات الأوقاف بالسودان حول مطويات الوزارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت واعظات الأوقاف المصرية، المشاركات فى قافلة وزارة الأوقاف بالسودان، ورشة عمل حول مطويات وزارة الأوقاف، وذلك خلال الزيارة التى قامت بها قافلة الأوقاف المصرية السودانية المشتركة لمجمع الشيخ موسى عبدالله حسين بحى الجبل بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وتناولت الواعظة وفاء عبدالسلام مطوية "مخاطر الالحاد"، حيث قامت بتوضيح معنى الإلحاد وبينت أسبابه فذكرت منها الأمية الدينية، والغلو والتطرف وضيق الأفق المعرفى. وأوضحت أيضا المخاطر المصاحبة للإلحاد من الإصابة بالاكتؤاب الذى أحيانا كثيرة يؤدى الى الانتحار، بالإضافة إلى موت الضمير وغياب الحس الدينى والأخلاقي. وبينت أن سبل المواجهة تتمثل فى التربية الصحيحة الإيمانية البعيدة عن الغلو والتطرف وكذلك التفريط والتضييع.

ومن جانبها تناولت الواعظة ميرفت عزت مطوية "نتعايش باحترام" حيث تحدثت عن مفهوم التعايش والمواطنة، وبينت أن المواطنة تعنى العطاء والانتماء، وإعلاء قيمة التكافل الوطنى واحترام عقد الموطنة. كما أكدت على ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه ينبغى ان يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد.

وفى نهاية الورشة، عبرت النساء الحاضرات عن شكرهن وتقديرهن لزيارة القافلة المصرية وطالبن بمزيد من الزيارات والقوافل الدعوية.