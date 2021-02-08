شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط للنواب: "أنا بنت الدقهلية ونصفى من الشرقية ونعدل بين المحافظات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على مطالب نواب محافظتى الشرقية والدقهلية ومطالبتهم بالاهتمام بمحافظاتهم، قائلة: "أنا بنت الدقهلية ونصفى من الشرقية، ولكنى كوزيرة مسؤولة عن جميع المحافظات".

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لأعضاء مجلس النواب: "حجم الاستثمارات التى تمنح لوزارة التخطيط محدود ولا نهائى، وأنا أتمنى ألبى طلبات النواب جميعا، ويكون لدى مئات المليارات لتحقيق كل الطلبات، وهناك توازنات تتم على الموازنة المصرية، نزود الاستثمارات العامة سنويا، وهناك ظروف وتحديات غير مسبوقة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، خلال تعقيب الوزيرة على مداخلات وملاحظات النواب.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.