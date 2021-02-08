شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشكر الداخلية لجهودها في تأمين كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اليوم الإثنين بمقر وزارة الداخلية الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد.

فى بداية اللقاء تقدم الدكتورأشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ حسن مصطفى - رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد بالتهنئة لوزير الداخلية ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص شكره وتقديره للدور الذى إضطلعت به وزارة الداخلية فى تأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.. مما ساهم فى نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها.. مؤكداً على نجاح الإجراءات الأمنية التى إعتمدتها وزارة الداخلية فى التعامل مع جميع التحديات التى فرضتها تنظيم البطولة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وبمشاركة (32) دولة.. مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتى الداخلية والشباب والرياضية على مدار فعاليات البطولة حتى إنتهائها.. معرباً عن تطلعه لمزيد من تطوير سبل التعاون القائم مع وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية.

كما أعرب الدكتور حسن مصطفى عن خالص شكره وتقديره للجهود الأمنية والتنسيق الدائم بين كافة أجهزة وزارة الداخلية واللجنة المنظمة طوال فترة إنعقاد البطولة.

من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن تقديره للجهود الوطنية الصادقة التى بذلتها وزارة الشباب والرياضة فى سبيل ترسيخ الوجه الحضارى للبلاد.. مؤكداً سيادته حرص وزارة الداخلية على مزيد من التعاون وتعزيز أطر العمل فيما يتعلق بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية.. معرباً سيادته عن خالص تمنياته بمزيد من الرقى والتقدم للرياضة المصرية.