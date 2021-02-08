شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى راعي بني مزار: قدم عطاءً عظيمًا من الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكانت رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، قد نعت نهاية العام الماضى القس باقي صدقة، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، وشيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذى انتقل إلى المجد، وقالت الكينسة الإنجيلية فى بيان آنذاك، كان الراحل نموذجًا مسيحيًّا تقيًّا، وخادمًا عظيمًا، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ، خدم الكنيسة الإنجيلية المحلية، والمجتمع المصريَّ بأمانةٍ وبِرٍّ، وقدم شهادةً حيةً عن سيده، فصارَ رائحةَ المسيحِ الذكية، ونشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة، ونتمسك بالرجاء الحي في المسيح يسوع، الذي أبطل الموت وانتصر عليه. ونصلي لأجل العزاء لأسرته وأحبائه وللكنيسة بمصر.