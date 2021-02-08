شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، و أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية؛ بجولة تفقدية للمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها بعض المباني.