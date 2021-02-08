شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تهنئ شيماء عبد الإله لتعيينها عضوا بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والأعضاء، شيماء عبد الإله، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2021 بتعيينها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة بدلًا من الراحلة سامية زين العابدين، وذلك للفترة المتبقية للهيئة، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق وأن تكون إضافة مثمرة وبناءه للهيئة الوطنية للصحافة.

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهئنة لشيماء عبد الإله، المتحدثة الرسمية باسم التنسيقية ورئيس تحرير جريدة لى بروجريه إيچبيسيان الناطقة باللغة الفرنسية، لثقة رئيس الجمهورية وتعينها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأسمى آيات الشكر والتقدير لثقة القيادة السياسة فى المرأة المصرية والشباب وعلى إتاحة فرص للتمكين والتطوير.