12 خطوة.. تعرف على إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرضت الحكومة خلال اجتماع موسع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منظومة تراخيص البناء الجديدة.

وأوضح الاجتماع الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتي تتمثل في التالي:

1- تقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية.

2- بعدها يقوم المركز التكنولوجي بالمحافظة بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها.

3- إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.

4- إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي؛ لاعتماده من الجهة الإدارية.

5- يقوم المواطن حال الرغبة في إعداد الرخصة بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي وبعد التعاقد مع استشاري معتمد من نقابة المهندسين يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل.

6- بعدها يقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونياً إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة.

7- يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص.

8- يقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة.

9- يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية بالعزم على البدء في تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين.

10- يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة، وإعداد محضر تنسيقي بذلك.

11- يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة إشراف، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوي، إلى المركز التكنولوجي بالأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه.

12- بعد انتهاء الأعمال يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجي.

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