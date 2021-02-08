النيابة الإدارية تكلف بسرعة إزالة عقار "إسكندريه المائل".. وتكشف نتيجة المعاينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قامت النيابة الإدارية اليوم الإثنين، بمباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي بشأن عقار "إسكندرية المائل" وكافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بناؤه بدون ترخيص في ٢٠٠٩ وحتى الآن.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أنه عقب الانتهاء من التحقيقات قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فني الإسكندرية وبصحبته المستشار صالح أحمد سليم والمستشار أحمد عبده خير الدين والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من تسعة أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذاً للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.

كما أمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن.

وحددت النيابة جلسة تحقيق يوم الأربعاء المقبل لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.



كما أكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.