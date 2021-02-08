شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة قنا يشهد ورشة عمل أطباء النساء بالقطاع الخاص حول تنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، الندوة التي أقامتها إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بقيادة الدكتورة جانيت جورج والدكتورة مني صبحي مسؤولي تنظيم الاسره بالمديرية، في حضور مسؤولي قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة الدكتورة ناهد محمد والدكتورة نادية صالح وبدعم من هيئة جون سنو (JSI) وممثلها د. أحمد عسران.

وذكر راجي في بيان، الاثنين، أن ورشة العمل قدمت التدريب لأطباء النساء والتوليد بالقطاع الخاص حول تقديم خدمات تنظيم الأسرة طبقا للمعايير القياسية ومتابعة كل ما هو جديد في وسائل تنظيم الأسرة وطرق استخدام الوسائل الجديدة وكيفية التعامل مع الأعراض الجانبية لبعض الوسائل وكيفية علاجها هذا بالإضافة إلى شرح المعايير القياسية التي يتم اتباعها في حالة استخدام وسيلة منع حمل.

كما أكد على الدور الهام التي تقدمه منظمات المجتمع المدني ودور القطاع الخاص من الأطباء والفريق الطبي في دعم منظومة الصحة بالمحافظة لتقديم خدمات طبية مناسبة ترقي لمتطلبات كافة مواطني المحافظة.