شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز الأصوات بانتخابات فرعية المحامين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، مساء الاثنين، بدء عملية فرز الأصوات وذلك بعد غلق باب التصويت عملية التصويت، في الموعد المحدد الخامسة مساءً.

وبدأت عملية فرز الأصوات في لجان الإدلاء بالأصوات في مقرات المحاكم الجزئية ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، والتي تجرى تحت إشراف قضائي.

وشهدت بعض اللجان الانتخابية مشادات بين أنصار المرشحين خاصة مرشحي مقعد النقيب، إلا أنها مرت بسلام.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب ومقعد شباب و14 عضوًا لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية، وذلك في أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب والتي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس على مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين هم عبدالحليم علام نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، وجمال سويد ووليد موسى وأحمد عز العرب. فيما يتنافس 56 مرشحًا للفوز بـ14 مقعدًا، وهو عدد المحاكم الجزئية في المدينة.

يشار إلى أن من يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية حوالي 23 ألف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على ٣ آلاف صوت طبقا للائحة النقابة.